McTominay porta avanti il Napoli e tutta la squadra abbraccia Conte 1-0 sul Torino

illa(1-0 sul)Grande: aterzo gol in campionato. Al 31esimo sinistro bruciante, improvviso, sul primo palo e stavolta niente da fare per Milinkovic Savic che si era appena esibito in due parate non facili su Lukaku e Kvaratskhelia.Lo scozzese è stato un grande acquisto voluto da. A Manchester lo stanno rimpiangendo, comprensibilmente. È un calciatore di quantità e di qualità. Segna gol pesanti come a Milano contro l’Inter. Oggi si è ripetuto e per ora il vantaggio delsuldi Vanolila sua firma. Commovente l’abbraccio dopo il gol,lacirconda.Poi, ilsi divora il pari con Coco solo dalla: inciampa sul pallone come nei cartoni animati.L'articoloilla(1-0 sul) ilsta.