Matthaus | Più equilibrio in Italia in Europa l’Inter può arrivare in fondo

Campione d’si appresta a vivere una nuovo scontro ad alta tensione per la vetta della classifica; la trasferta di Firenze si preannuncia complicata e gli infortuni non stanno aiutando Simone Inzaghi, determinato a presentare la migliore squadra nello scontro con la Fiorentina che dirà molto sulle ambizioni sue e dei suoi ragazzi. A parlare della Beneamata è qualcuno che di record se ne intende, che c’era in una stagione in cui la concorrenza è stata nettamente sbaragliata come in occasione della vittoria della seconda stella lo scorso anno: Lothar.Inter al top e Serie A in crescitaCampione del Mondo con la Germania, Pallone d’Oro nel 1990 e autentico protagonista dello Scudetto dei Record conquistato nel 1989 con Giovanni Trapattoni in panchina, Der Panzer, il “carro armato”, soprannome coniato per la sua forza in grado di produrre 225 reti in carriera di cui 53 con, sarà sicuramente curioso spettatore della partita di Firenze che, in caso di vittoria permetterebbe aldi tornare momentaneamente in testa alla classifica della Serie A.