Inter-news.it - Lecce-Juventus, Rebic la pareggia al 93?! Beffa per Motta

Leggi su Inter-news.it

La1-1 contro ilal Via del Mare. Un gol molto fortunato di Andrea Cambiaso nel secondo tempo viene ripreso da Ante. FORTUNATI – Lanon supera l’ostacolo delcon il risultato di 1-1 al Via del Mare. La squadra di Thiagogioca un buon primo tempo anche se soffre la mancanza del suo attaccante titolare, vale a dire Dusan Vlahovic. Nella ripresa sono i salentini a partire forte, costruendo più di qualche occasione da rete con Nikola Krstovic e compagni. La sblocca in maniera piuttosto fortunata Andrea Cambiaso, che dai 25 metri tira di sinistro trovando la deviazione di Gaspar. Wladimiro Falcone non ha potuto niente, è stato spiazzato dal tocco del compagno giallorosso. L’ottima ripresa delviene premiata al minuto 93 dal gol di Ante