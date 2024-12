Rompipallone.it - Juventus, Thiago Motta contro Yildiz: il motivo del richiamo

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 1 Dicembre 2024 22:13 di Alessandro Bastase l’è presa in più occasioni con Kenan: ildei richiami e cosa è successo negli ultimi minutiLanon può più sbagliare se vuole tenere il passo delle prime in classifica, ma per farlo deve battere un Lecce determinato e ben messo in campo, che non ha alcuna intenzione di prestare il fianco alle discese dei bianconeri. Dopo lo shock del malore in campo a Edoardo Bove, un evento che ha sconvolta tutta l’Italia e non solo, in molti si aspettavano la bellezza dalla Vecchia Signora.Invece, il primo tempo in Puglia è stato un combattimento sportivo piuttosto scialbo che si è concluso con il risultato di 0-0. I gol sono mancati, e non è la prima volta per la squadra di, e le critiche non mancano sui social.