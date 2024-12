Formiche.net - Identità e scontro tra generazioni. La modernità nel racconto inedito di Israel Joshua Singer

Il lavoro della casa editrice Giuntina ha il merito di portare in libreria spesso testi inediti, ma anche autori poco conosciuti, arricchendo il dibattito culturale in Italia.È questo il caso del volume Willy, di(1893-1944) – fratello di Isaac Bashevis, premio Nobel per la letteratura nel 1978, e della scrittrice Esther Kreitman – che fu scritto nel 1936 e pubblicato a puntate sul giornale ebreo-americano Forverts.Il libro è tradotto da Enrico Benella, che firma anche la postfazione, e che aggiunge una nota sul lavoro svolto come traduttore. Benella spiega la complessità della resa finale di un testo yiddish nel quale si possono ritrovare innesti di altre lingue, quali l’yiddish germanizzante, ebraico con vocalizzazione ashkenazita, inglese, tedesco, polacco e russo.