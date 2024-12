Isaechia.it - Grande Fratello, dopo la sfuriata contro Helena Prestes parla il papà di Giglio: “Ecco perché ha sbroccato!”

Tra i concorrenti attualmente reclusi all’interno della Casa delc’è anche il parrucchiere emiliano Lucali, che negli ultimi giorni ha fatto discutere per via di alcune affermazioni nei confronti della sua coinquilina(clicca QUI per leggere).Intervistato da Giada Di Micieli nella trasmissione radiofonica Non succederà più in onda su Radio Radio, il padre di, Filippo, ha avuto modo dire del figlio, spiegando cosa ha scaturito secondo lui l’astio nei confronti die della relazione tra Luca e Yulia Bruschi.Per prima cosa, però, Filippo ha spiegato di sentire molto la mancanza del figlio, che reputa anche un amico:La mancanza di Luca si fa sentire, lavoriamo insieme nel salone che abbiamo, vive con me. Andiamo in montagna, al mare insieme, andiamo in moto è unamico oltre che mio figlio.