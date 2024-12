Ilnapolista.it - Conte: «Questa squadra gioca a calcio, a volte sembra che lo vedo solo io»

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la grande vittoria contro il Torino, molto soddisfatto non tanto per il risultato o il primo posto in classifica, ma per la crescita della sua squadra che risponde ai suoi input.

«Quello che mi piace sono squadre che dimostrano di essere squadre. Noi stiamo lavorando per diventare una squadra tosta sotto tutti i punti di vista. Questa squadra gioca a calcio, a volte sembra che lo vedo solo io: tanti si rifugiano nel risultato ma noi creiamo e sviluppiamo, solo un grande portiere ci ha tolto ulteriore tranquillità. Continuiamo a lavorare e a vedere la crescita dei ragazzi, sono orgoglioso perché facciamo step in avanti e non dobbiamo tornare indietro.

McTominay è un ragazzo che nello United non era protagonista, lo conoscevo bene e siamo stati bravi e anche un po' fortunati perché il ragazzo ha accettato di venire dove non si va in Europa, magari poteva vedere Napoli come un declassamento e invece lui, come altri, sono venuti per esser protagonisti e sono convinto che il tempo darà ragione a tutti»