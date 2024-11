Paura in città imponente albero di pino si abbatte sulla piazza

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora tantaina causa del crollo di un grossissimoin pieno giorno e in una zona abitata e dove poteva consumarsi anche un dramma che per fortuna è stato evitato. Probabilmente è stata la pioggia ad evitare che, l’ennesimo episodio dicrollato a Lecce, potesse trasformarsi in tragedia. Eh sì, perché il fatto che non ci fosse quasi nessuno a passeggio o in giro in zona in quel preciso istante, è dovuto soprattutto alla precipitazione che si stavando sul capoluogo salentino.in, danneggiate due autovettureL’incidente si è verificato, nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17, inSanta Rosa da Lima. Qui, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce perché, come detto, all’improvviso è crollato l’ennesimo grossissimodi