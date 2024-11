Donnaup.it - Pasta frolla all’olio: deliziosa, elastica, facilissima e veloce

Leggi su Donnaup.it

Facile,, senza lattosio e perfetta per gli intolleranti laè una ricetta davvero geniale.Si prepara in men che non si dica e non necessita di riposo alcuno prima di essere utilizzata per i nostri dolci., friabile, delicata e scioglievole, piacerà a tutti.Possiamo anche prepararla in anticipo, perché si conserva inalterata in frigorifero per 3 giorni, se ben avvolta nel cellophane. Volendo, inoltre, possiamo anche congelarla per averla sempre a disposizione.Leggera e digeribile, diventerà una delle nostre preparazioni base preferite. Scommettiamo? Mettiamoci al lavoro insieme e sperimentiamola subito!: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:280 gr di farina 00100 gr di zucchero1 tuorlo1 uovo intero80 ml di olio di semi (arachidi o mais)5 gr di lievito per dolci1 limone biologico, solo la scorza1 cucchiaino di estratto vaniglia1 pizzico di sale.