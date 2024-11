Ilrestodelcarlino.it - Matelica a Porto Recanati, il giorno del derby

Grazie anche al successo di domenica scorsa contro la Svethia, i matelicesi della Halley hanno chiuso l’andata in vetta alla classifica (assieme al Loreto Pesaro) e stasera aprono il girone di ritorno in casa di, reduce dal cambio del coach in panchina. "Di solito quando arriva un nuovo allenatore la squadra ha sempre una scintilla all’inizio – dice Gianpaolo Riccio – e quindi sarà per noi una partita molto intensa e tosta". Sarà lui a suonare la carica dopo aver superato, proprio contro i leopardiani, la soglia dei 1.000 punti con la maglia della Halley. "È un grande traguardo personale – commenta – ma devo dire grazie ai ragazzi che in questi anni ho avuto come compagni di squadra. È pure merito loro se sono riuscito a fare tutto questo". Poi una battuta sul giro di boa.