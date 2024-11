Ilfattoquotidiano.it - Lo chef Simone Rugiati esce dal suo locale con un “coltellaccio da cucina” e minaccia i vicini: “Scendete, scendete tutti”. La scena in un video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Loè stato denunciato dai carabinieri con l’accusa di “porto di armi o oggetti atti a offendere”. A rivelarlo è il quotidiano Il Giorno, che racconta l’episodio accaduto lo scorso giovedì intorno alle 23 in zona Paolo Sarpi, a Milano, dove il popolare cuoco consacrato dalla tv ha il suoFood Loft, uno spazio multifunzionale che affitta anche per cene di gala, showcooking ed eventi. Ma cos’è accaduto e perchéimpugnava quello che Il Giorno definisce “unda” e urlava “”?A chiarire i contorni della vicenda è ilgirato da uno dei residenti di Via Signorelli, in cui si riconoscereche urla mentre tiene in mano una lama che poi è stata sequestrata dai Carabinieri. Il filmato è finito agli atti della denuncia e descrive bene il clima della serata, cominciata con un litigio e finita con l’intervento dei militari del Rabiomobile.