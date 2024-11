Ilrestodelcarlino.it - In auto soldi falsi e chili di hashish: arrestato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Trovato con 15die mezzo chilo di marijuana, e 725 euro in banconote false, è statoieri pomeriggio Massimo Fronteddu, 52enne residente a Roma. L’uomo era intra le zone di Treia e Cingoli. In particolare a Grottaccia i carabinieri del Nucleo investigativo di Macerata lo hanno fermato e lo hanno sottoposto a un controllo accurato. E l’intuizione si è rivelata fondata: nell’i militari hanno rinvenuto ben 75 panetti di, per un peso complessivo di 14,21, e un involucro contenente 503,96 grammi di marijuana. È stato così tratto in arresto Fronteddu, soggetto per altro già noto alle forze dell’ordine. Il 52enne è stato accompagnato prima nella caserma dei carabinieri a Macerata, poi a Montacuto, in attesa dell’udienza di convalida in tribunale a Macerata.