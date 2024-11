Inter-news.it - Genoa-Inter Primavera 2-1 al 45?: Ghirardello annulla subito il gol di Lavelli

Si è chiuso sul 2-1 il primo tempo didallo Stadio C.S. Sciorba di Genova. Sorride ilin questa prima frazione di gioco che si era porta in vantaggio dopo dieci minuti grazie a Fazio. PRIMO TEMPO – Sorride solo ilnel primo tempo della sfida contro l’: è 2-1 per i padroni di casa (leggi qui la cronaca). Dopo qualche minuto passato a studiarsi, ildi Jacopo Sbravati trovala via del vantaggio dopo appena dieci minuti grazie a Fazio. Cross teso dalla destra di Deseri, palla rasoterra che arriva a Fazio che da due passi manda in porta beffando Zamarian. Al 17? ci prova l’di Zanchetta con Quieto che non conclude bene il buon pallone messo a disposizione di De Pieri. Al 34? però arriva il pareggio meritato dell’che aveva iniziato ad avere continuità nelle azioni.