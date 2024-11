Lanazione.it - Due donne e un amore spezzato. Quando il dolore diventa complicità

Vichi Non posso dimenticare quel pomeriggio. Ero giovanissima, appena una ragazzina. Non sapevo come vestirmi. Non era facile scegliere, in una situazione del genere. Franco era morto da due settimane, e volevo rispettare una richiesta che lui mi aveva fatto qualche mese prima. Dovevo farlo, glielo avevo giurato. Lui mi aveva detto: "Se io dovessi morire, vorrei che tu andassi da mia moglie a dirle che noi ci amavamo. L’idea che se muoio lei non sappia nulla di noi mi fa orrore". Uscii di casa schiacciata dall’angoscia. Come sarebbe andata avanti la mia vita? Non riuscivo a immaginarlo. Salii sopra un bus e riuscii a trovare un posto a sedere. Franco un giorno mi aveva detto: "Sei la cosa più bella della mia vita, ora so che prima di te non ho amato nessuna". Non mi sentivo bellissima, e nemmeno bella.