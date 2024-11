Gaeta.it - Tre eventi imperdibili di musica e danza al teatro D’Annunzio di Latina fino al 6 dicembre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Aldi, la stagione teatrale si arricchisce di tre spettacoli di, in programma dal 29 novembre al 6. Questioffrono un’ottima opportunità per vivere l’arte contemporanea in un contesto stimolante e coinvolgente.Dots: un viaggio attraverso emozioni e suoniIl primo spettacolo, dal titolo “Dots“, andrà in scena venerdì 29 novembre alle 21:00. Sotto la coreografia, la drammaturgia e la regia di Ricky Bonavita, si esibiranno un cast d’eccezione, tra cui Bonavita stesso, Valerio De Vita, Andrea Di Matteo, Claudia Pompili e Francesca Schipani, accompagnati dalle musiche originali del Duo LemanCellos e Giacomo Grandi.“Dots” propone uno studio sfaccettato sulle relazioni interpersonali e come queste siano costantemente in evoluzione.