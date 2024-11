The Merry Gentlemen | recensione del nuovo film Netflix

Leggi su Cinefilos.it

ThedelA meno di un mese dal Natale,regala in anticipo al suo pubblico una nuova e originale commedia natalizia: stiamo parlando di The. La pellicola leggera e divertente è diretta da Peter Sullivan e scritta dall’attrice e sceneggiatrice Marla Sokoloff (Claire in Desperate housewives). Thepresenta un cast di figure già note nel panorama cinematografico internazionale. Il protagonista Luke è interpretato da una versione più adulta (e muscolosa) di Chad Michael Murray, attore divenuto noto nei primi 2000 con il ruolo di Tristan in Una mamma per amica e Charlie Todd in Dawson’s Creek. Al suo fianco l’americana Britt Robertson (Tomorrowland, The space between us) è nel ruolo della protagonista femminile Ashley.