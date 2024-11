Secoloditalia.it - Salvini condanna la violenza di Torino: “Ma quali manifestanti sono criminali e meritano la galera”

“Ferma” da parte di Matteoper la guerriglia diche ha causato, come da copione, problemi agli agenti, vittime ancora una volta delle aggressioni degli antagonisti a suon di calci, pugni e spintoni. Il leader della Lega, bersaglio privilegiato degli irriducibili pro Pal (che hanno dato alle fiamme la foto del ministro insieme a quella della premier Meloni) chiede di identificare i colpevoli. “Nonma delinquenti, e i delinquentila”, sentenziain una nota della Lega.: nonmalaQuello che gli preme è ribadire il “totale sostegno alle forze dell’ordine”. Anche agli agenti che a Milano, nel quartiere Corvetto, hanno dovuto fronteggiare la rivolta violenta degli immigrati, scatenata per la morte del 19enne egiziano schiantatosi con lo scooter per sfuggire alla polizia.