Napolitoday.it - Infermiera non in servizio nota un uomo che sta male: il suo intervento gli salva la vita

Non era inSabrina Pepe,in forza al reparto di Neonatologia dell'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Ma quando - in via Pignasecca - hato unsui 50 anni accusare un malore, è prontamente intervenuta. E gli hato la. La vicenda, avvenuta nei giorni scorsi.