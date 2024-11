Iodonna.it - Il blazer lucido illumina di classe le Feste invernali

Monopetto o doppiopetto, in nappa o in jersey spalmato. Sull’onda di Saint Laurent, le giacche di pelle da donna di tendenza per dicembre 2024 hanno comunque un tratto in comune: la finitura shiny o addirittura brillante. Outfit di Capodanno: 15 idee last minute da copiare X E’ il grande ritorno dell’outfit con ilin pelle lucida, un autentico alleato di stile in grado di elevare le combo top e pantaloni oppure top e gonna più basiche.