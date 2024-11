Gaeta.it - Francesco Totti vicino all’archiviazione dell’indagine per omessa dichiarazione dei redditi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La procura di Roma potrebbe archiviare l’inchiesta nei confronti direlativa a una presuntadei. L’accusa si concentra sulla mancata denuncia di guadagni provenienti da spot pubblicitari. Sebbene l’ammontare del debito con il fisco si attesti su un valore contenuto, l’ammontare finale, incluso di sanzioni e interessi, ha raggiunto circa 200 mila euro.La natura dell’accusaL’indagine avviata dalla procura si focalizza sugli introiti generati daattraverso la sua partecipazione in campagne pubblicitarie. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Verità, l’ex calciatore della Roma non avrebbe riportato correttamente tali guadagni nella suadei. L’importo originario della somma non dichiarata è relativamente basso, ma le conseguenze fiscali hanno avuto un impatto significativo, gonfiando il debito complessivo.