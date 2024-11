Tvplay.it - Fiorentina, che mazzata per Palladino: la notizia gela i tifosi

Leggi su Tvplay.it

Lasta vivendo una grande stagione, tra Serie A e Conference League, ma in vista della gara conl’Inter ci sono brutte notizie per.È indubbiamente lala grande sorpresa della Serie A in questa prima metà di stagione. I ragazzi distanno mantenendo un ritmo invidiabile, fornendo anche un gioco più che convincente, sebbene siano in corsa su due competizioni di primo piano. Domenica sera i viola sono chiamati a un fondamentale momento verità, affrontando al Franchi l’Inter campione in carica. E l’ex tecnico del Monza ci arriva con nuove preoccupazioni., cheper: la. (LaPresse) TvPlay.itQuarto posto, ma appaiata a Inter, Atalanta e Lazio, e a -1 dal Napoli capolista. Basta questo per suggerire l’exploit incredibile del club toscano.