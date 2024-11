Ilfattoquotidiano.it - Educazione sessuale a scuola, Italia grande assente in Ue. Dobbiamo ancora tollerare l’oscurantismo?

di Rosamaria FumarolaL’uno dei pochi paesi facenti parte dell’Unione Europea in cui l’non sia oggetto di insegnamento nelle scuole. Nel 2011 Papa Benedetto XVI l’ha definita una minaccia alla libertà religiosa delle famiglie e benché l’attuale pontefice si sia mostrato favorevole invece al suo insegnamento, non mancano gruppi ultracattolici che vi si oppongono, anche questi difendendo il diritto delle famiglie a regolare la questione in un ambito esclusivamente privato, ritenendolo appunto materia privata.Eppure, tutti gli stati nei quali l’insegnamento dell’è stato introdotto dimostrano che si sia trattato di una scelta virtuosa, che ad esempio ha di molto ridotto il numero delle gravidanze indesiderate in età adolescenziale e delle infezioni sessualmente trasmesse.