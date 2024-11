Lettera43.it - Bruce Willis riappare sui social: le foto del Ringraziamento con la famiglia

sui. L’ex divo di Hollywood oggi 69enne, ritiratosi dalle scene nel 2022 per motivi di salute, è stato immortalato dalle figlie Tallulah e Scout, avute dalla relazione con Demi Moore, durante i festeggiamenti per il. «Grata», ha scritto la prima su Instagram nella didascalia che accompagna le duegrafie che mostrano momenti di incredibile tenerezza e affetto. La star di Die Hard è seduta sul divano e guarda negli occhi una delle due figlie, la 31enne Tallulah, mentre stringe fra le mani una targhetta che recita «Best dad ever», ossia miglior papà di sempre. Scout, due anni più grande della sorella, è invece intenta ad accarezzargli il viso. Un momento di dolcezza ma anche di fragilità dell’attore americano, affetto da demenzatemporale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tallulah(@buuski), come sta l’attore? Le ultime dichiarazioni dell’ex Demi MooreDal suo ritiro,è apparso poche volte in pubblico e sui, preferendo dedicarsi alla suacon cui trascorre le sue giornate lontano dai riflettori.