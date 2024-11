Gaeta.it - Bar a Lido Tre Archi chiuso per attività illecite e pregiudicati

Facebook WhatsAppTwitter Un bar situato nel quartiereTredi Fermo ha fatto scattare un intervento deciso da parte della polizia di Stato, culminato con la chiusura temporanea del locale. Questa decisione è stata presa dal questore di Fermo, Luigi Di Clemente, e arriva dopo un’attenta analisi svolta dalle autorità sul ruolo del bar come punto di aggregazione per soggetti coinvolti indi spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Le vicende che hanno portato a questa misura non sono trascurabili. Numerosi episodi di violenza, tra cui tentati omicidi e liti per il controllo del traffico di droga, sono stati registrati nel raggio d’azione del bar. Locali come questo, talvolta considerati ritrovi per chi opera ai margini della legalità, possono rapidamente trasformarsi in focolai dicriminali, minando la sicurezza dei residenti.