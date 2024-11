Notizie.com - Allerta salmonella in questo salume che mangiamo tutti: “Non consumare e riportare al punto vendita”

Leggi su Notizie.com

Consumatori a rischio a causa di uncontaminato da. Il prodotto non va mangiato ma riportato al.Si allunga la lista dei richiami alimentari con un nuovo prodotto chenoi. Il pericolo per la salute è reale, scopriamo quale marchio e lotto è stato interessato dal ritiro per evitare diun alimento potenzialmente dannoso.inche(Notizie.com)Le segnalazioni del Ministero della Salute sono quasi quotidiane e sottolineano come la situazione sia molto delicata. Chissà quanto spesso portiamo in tavola prodotti contaminati senza saperlo perché non si è fatto caso ai richiami alimentari comunicati nei negozi e sul sito del Ministero. Eppure la nostra salute è in pericolo, non possiamo ignorare un problema reale che potrebbe portare ad un ricovero in ospedale o addirittura alla morte.