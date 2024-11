Liberoquotidiano.it - Usa: Zuckerberg ha cenato con Trump a Mar-a-Lago

Washington, 28 nov. (Adnkronos/Afp) - Markha incontrato Donaldieri sera cena nella sua casa di Mar-a-in Florida. Lo hanno reso noto gli staff del presidente eletto degli Stati Uniti e del fondatore di Facebook. Scopo dell'incontro, secondo il futuro vicedirettore dell'ufficio presidenziale Stephen Miller, che ha confermato su canale Fox News la visita del presidente di Meta al tycoon, è quello "chiaramente indicato da, di voler sostenere il rinnovamento nazionale dell'America sotto la guida del presidente.Il capo di Meta, società madre in particolare di Facebook, "è stato molto chiaro nel suo desiderio di sostenere e partecipare a questo cambiamento che stiamo vedendo in tutta l'America", ha dichiarato Miller. "Mark è stato grato per l'invito a unirsi al presidenteper cena e per l'opportunità di incontrare i membri del suo team sull'amministrazione entrante", ha aggiunto un portavoce di Meta.