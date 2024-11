Gaeta.it - Un viaggio gastronomico indimenticabile: “Auguri Sotto Le Stelle” al The Dome Restaurant di Roma

Facebook WhatsAppTwitter La gastronomia italiana si arricchisce di una nuova straordinaria esperienza culinaria grazie all’iniziativa “Le”, promossa da Fedegroup e Starhotels. Questo evento esclusivo, che coinvolge chef di prestigio, promette di trasformare le serate in untra sapori innovativi e tradizionali proprio in occasione delle festività natalizie. Daa Milano e Napoli, gli amanti del buon cibo sono invitati a scoprire piatti unici e memorabili, preparati con ingredienti di alta qualità.L’esperienza culinaria al TheL’eventoLe” avrà ufficialmente inizio il 3 dicembre alle ore 20:30 presso il The, situato all’interno dello Starhotels Michelangelo di. Questo ristorante offre una vista incantevole, rendendo ogni cena un’esperienza plurale sia per il gusto che per la vista.