Thunderbolts* | Pronte le riprese aggiuntive per il film Marvel

Studios non si smentiscono e, come spesso accade per i suoi, anchedovrà passare per le temute.Con una release cinematografica prevista per il mese di aprile, il secondo dei tredel 2025 si appresta a fare i conti con i famosi re-shoot di casa. A confermare la notizia è stato il reporter Daniel Ritchman, sempre assolutamente affidabile quando il tema riguarda i cinecomics.Secondo il reporter, infatti, le operazioni di re-shoot si terranno nel mese di dicembre, e non riguarderanno un correttivo, anche perché – spiega Ritchman – iStudios sarebbero estremamente soddisfatti delle reazioni ai test screening. Più ipotizzabile che leriguardino, pertanto, l’inserimento di nuove scene d’azione o sequenze comiche.