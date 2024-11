Ilfattoquotidiano.it - Quando la questione morale inquina la sinistra istituzionale: il caso di Bagnoli e la salva Milano

Esiste unache non si vuole vedere e raccontare. Ma lanon può essere strabica, perché ha mille colori politici, è trasversale, è divenuta sistema. Nel governo e nella sua maggioranza esiste una gigantesca, che sfocia non di rado in vera e propriacriminale. Conosco il modus operandi di tanti esponenti politici del centro-destra e del loro sottobosco di poteri occulti di riferimento. Loro sono l’antitesi dell’etica pubblica e sono nemici dei servitori dello Stato e della Repubblica che osano mettere in discussione il loro potere, i loro affari ed interessi privati, la rete di potere di cui dispongono. Ma attenzione a commettere il gravissimo errore di ritenere che laappartenga solo ad una parte politica e che esista ancora una inesistente egemonia etica e culturale dellaparlamentare.