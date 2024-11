Gamberorosso.it - "L'Italia del vino può dominare il mercato grazie agli spumanti". Il futuro della viticoltura visto dal professor Vasco Boatto

Un'ulteriore predilezione per i vini bianchi, soprattutto dovuta alla crescita del consumo di bollicine, un incrementoquota dei vini rosati e un continuo ridimensionamento del volume dei vini rossi consumati nel mondo. La previsione suldelglobale delè fornita dal, docente di Istituzioni e statistica agraria all'Università di Padova. Il quadro su come sarà il settore nei prossimi anni emerge da un'anticipazione dell'approfondimento curato dall'accademico veneto per il Corso di Alta formazione (100% on demand) dedicato a Ildel: nuove competenze per nuovi scenari, organizzato da Gambero Rosso Academy, con la direzione scientifica delAttilio Scienza.Per i rossi una forte segmentazioneIn particolare, come spiega il, la contrazione del consumo dei vini rossi dovrebbe essere accompagnata da una profonda segmentazione dell'offerta, con un severo ridimensionamento dei vini di minor valore, mentre i vini di qualità (per effettopremiumization) dovrebbero incrementare il consumo, sia nei Paesi del vecchio sia in quelli del nuovo mondo.