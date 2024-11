L’Australia vieta i social ai minori di 16 anni chiedendo a Meta TikTok e X e non ai genitori di rimediare

Leggi su Open.online

Il Parlamento australiano ha approvato oggi un disegno di legge chel’accesso aimedia aidi 16. Il ddl è stato approvato da entrambe le camere con il sostegno bipartisan e la nuova normativa prevede che le big tech adottino «misure ragionevoli» per impedire ai giovani adolescenti di avere un account. Si tratta di una delle leggi più dure al mondo contro siti popolari come Facebook, Instagram e X ma per ora, per come è stata stesa, appare più che altro inoffensiva. Non c’è un elenco delle piattaforme interessate, per esempio. L’unica cosa chiara è l’iter: a metà del 2025 dovrebbe esserci una fase sperimentale per cui l’applicazione del divieto potrebbe scattare dal 2026. Lanciata dal primo ministro Laburista Anthony Albanese, la normativa punta a tutelare la «salute mentale» dei giovanissimi australiani che, secondo l’opinione pubblica, sono totalmente fagocitati dalla rete.