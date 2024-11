Formiche.net - L’Australia vieta i social ai 16enni, ma non risolverà il problema. Ecco perché

Con l’appoggio bipartistan in Parlamento,è il primo Paese al mondo are iai minori di 16 anni. Instagram, Facebook, TikTok, X, Reddit, Snapchat: tutte le piattaforme – ad eccezione di quelle di messaggistica, come Whatsapp e Messenger, o educative, compresa YouTube – saranno chiamate ad adottare “misure ragionevoli” affinché impediscano agli adolescenti di crearsi un account. Come non è dato sapere, almeno per il momento. Sicuramente non basterà un documento di identità, ma sarà richiesto il riconoscimento facciale per comprendere l’età dell’utente. Altre opzioni potrebbero essere prese da quelle già esistenti: Facebook, ad esempio, sta cercando di capire gli anni tramite i messaggi di auguri. La legge dovrà essere implementata e non entrerà in vigore prima di un anno, ma è già rivoluzionaria.