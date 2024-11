Ilfogliettone.it - La riforma costituzionale sul premierato: torna in discussione a gennaio

Leggi su Ilfogliettone.it

Lache introduce il, con l'elezione diretta del presidente del Consiglio, sarà uno dei temi chiave nel programma dei lavori parlamentari di, come emerso dalla conferenza dei capigruppo. La calendarizzazione esatta verrà definita al termine delle attività legislative di dicembre.Un percorso già avviatoIl Senato, lo scorso 18 giugno, ha approvato in prima lettura lacon 109 voti favorevoli, 77 contrari e un astenuto. La premier Giorgia Meloni ha accolto con entusiasmo il risultato, definendolo "un passo avanti per rafforzare la democrazia, dare stabilità alle istituzioni e restituire ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati". Tuttavia, le opposizioni, tra cui Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra, criticano lacome un "patto scellerato" che mina l'equilibrio istituzionale.