Lanazione.it - Gioachino da Fiore trionfa al Film Festival nella Notte degli Angeli

TERNI - Èda, con il primoche ne racconta la vita, aredel Terni: “Il monaco che vinse l’Apocalisse“ di Jordan River torna dalla serata al Politeama con quattro statuette: miglior, miglior scenografia, miglior fotografia e migliori effetti speciali. Duea testa per i documentari “Cercando Bernardette“ di Bruno Di Marcello e “Note per un buon uso delle rovine“. “Cercando Bernardette“ si aggiudica i premi per la migliore sceneggiatura e la miglior colonna sonora. “Note per un buon uso delle rovine“ di Alice Visconti e Oreste Crisostomi vince i premi per la miglior produzione e per il montaggio. L’angelo per ildell’Anno (categoria riservata alle pellicole uscite nelle sale) è andato a “Il punto di rugiada“ di Marco Risi, ambientato in una casa di riposo, così come il corto “Cocci“ di Agnese Fallongo con una straordinaria Milena Vukotic, che ha ottenuto il Gran Premio della Giuria.