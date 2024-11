Nerdpool.it - Chicago PD: Rivelato come cambierà il rapporto tra Burgess e Voight

Leggi su Nerdpool.it

Kim(Marina Squerciati) ne ha passate tante nella stagione 12 diPD. Il personaggio è stato promosso a detective dopo anni di servizio dedicato, eppure la sua carriera non si è mai trovata in una situazione più precaria.È uno dei membri più anziani dell’UI, eppure ha ancora molto da imparare quando si tratta di lavorare a stretto contatto con il suo capo, Hank(Jason Beghe). L’attrice che interpretane ha parlato durante una recente intervista con TV Insider.è l’ultimo membro dell’UI ad essere promossoLa Squerciati, che fa parte delPD fin dal primo giorno, ammette che la promozione del suo personaggio avrà un impatto sul modo in cui interagirà con il suo capo,. L’attrice ha dichiarato di ritenere che lo status di detective dellale consentirà di avere “più fiducia” e “confidenza” con, il che ha senso se si considera il momento in cui entrambi i personaggi si trovano nella loro vita.