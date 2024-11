Gaeta.it - Bologna ancora senza vittoria in Champions dopo la sconfitta contro il Lille: il match nel dettaglio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilcontinua a cercare la sua primainLeague, ma lasubita in casailcomplica ulteriormente le sue possibilità di avanzare nel torneo. Con un gol del difensore Lucumì che segna il ritorno della squadra emiliana nelle competizioni europeesessant’anni, la partita ha offerto momenti di speranza, ma la doppietta di Mukau ha ribaltato le sorti, lasciando i rossoblù con un solo punto in cinque partite. La cronaca delIlha cominciato ilcon grande energia, mostrando una determinazione che fa ben sperare i suoi sostenitori.soli sei minuti di gioco, Dallinga sembra aver trovato la rete del vantaggio, ma il gol viene annullato dal VAR per fuorigioco, reiterando la difficoltà degli emiliani di segnare il primo gol in questa edizione della