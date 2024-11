Tvzap.it - Aereo finisce fuori pista in Italia: incidente spaventoso

Leggi su Tvzap.it

Attimi di terrore in, dove unda turismo è uscito. La notizia dell’è stata riportata da Aer Tre, società di gestione dell’aeroporto. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma lo scalo è stato temporaneamente chiuso e i voli in arrivo sono stati dirottati verso altri scali. (Continua.) Leggi anche: Mamma porta il figlio in ospedale, si addormenta alla guida: il piccolo è mortoLeggi anche: Deleghe e “conflitto di interessi”: Daniela Santanchè pronta a lasciareinOggi nel nostro paese si è verificato unche ha visto coinvolto unda turismo. Il mezzo è finito, destando molta preoccupazione. Per fortuna il sinistro non ha causato feriti. Lo scalo, però, è stato temporaneamente chiuso e i voli previsti in arrivo sono stati dirottati verso altri scali.