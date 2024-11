Iodonna.it - A una certa età, la possibilità di spostarsi con serenità è un valore prezioso che contribuisce a mantenere la propria autonomia. Spesso, però, si è poco informati sulle opportunità di farlo in maniera più economica

Arrivare alla terza età non significa affatto dover rinunciare al piacere di viaggiare e alla libertà di muoversi in. Anzi, è proprio in questa fase della vita che si ha più tempo libero per dedicarsi alle proprie passioni, per visitare nuovi luoghi o semplicemente per trascorrere del tempo con i propri cari., gli over 60 non sonoabbastanza su tutti i servizi e gli sconti pensati per rendere i loro spostamenti più semplici, comodi e anche più economici. Vivere la montagna da anziani: il decalogo contro i rischi X Dal treno al taxi, tutti gli sconti over 60A seconda che si scelga il treno, l’aereo, la nave o i mezzi pubblici, le compagnie di trasporto e le istituzioni locali offrono una serie agevolazioni a chi appartiene alla Golden Age.