Sport.quotidiano.net - Quanto è fragile questo Pontedera. Menichini: "La squadra è impaurita"

Leggi su Sport.quotidiano.net

La sconfitta di Lucca ha restituito uncaratterialmente, con limiti tecnici e di qualità. Un quadro che desta preoccupazione, al di là di ogni ragionevole ottimistica proiezione futura sul campionato. Così come la desta la classifica, che vede ladi Leonardoancorata al quartultimo posto e con la salvezza diretta schizzata a +4. Gap ampiamente colmabile con 22 partite ancora da disputare, ma già lunedì sera con la Spal (insieme alla Lucchese la prima fuori dai play out) urge una sterzata decisa che lavista l’altra sera al Porta Elisa non sembra in grado di garantire. Quella nella quale si trova il club pontederese è una situazione delicata, inattesa e inusuale, e per uscirne serve non farsi prendere dal panico, mantenendo freddezza nella gestione delle situazioni, e serve che ognuna delle tre principali componenti sappia svolgere al meglio il proprio compito.