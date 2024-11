Game-experience.it - PlayStation, il sito dedicato al 30° anniversario svela le vendite stellari di PS2

Sony Interactive Entertainment ha aperto ilweb per celebrare il 30°di, ripercorrendo la storia della propria divisione gaming endo contestualmente tutta una serie di informazioni importanti sulle varie console, dove tra queste troviamo anche i dati di vendita di PS2.Dando un’occhiata alè possibile di conseguenza avere la conferma ufficiale di quanto detto da Jim Ryan qualche mese fa, visto che Sony ha precisato chiaramente che2 è riuscita ad imporsi come la console più venduta di tutti i tempi grazie ai 160 milioni di unità vendute in tutto il mondo.Addentrandoci maggiormente nel dettaglio, ilal trentesimodipresenta tutte le console, sublimate da non poche schermate che racchiudono informazioni e dati di vendita,ndo di conseguenza quanto ha venduto PS1, PS2, PSP, PS3, PS Vita, PS4 (non sono presenti ledi PS5 visto che in questo caso il dato sarebbe provvisorio poiché la generazione è ancora in corso).