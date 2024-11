Game-experience.it - L’Impatto delle criptovalute sui videogiochi

Leggi su Game-experience.it

Lestanno profondamente influenzando l’industria dei, una trasformazione guidata dall’introduzione della tecnologia blockchain. Questa innovazione non solo ha reinventato il concetto di proprietà digitale, ma ha anche dato vita a nuove economie virtuali, modificando sostanzialmente il ciclo di vita e la fruizione dei.Un cambiamento significativo è rappresentato dal modello “play-to-earn” (P2E), che costituisce una vera rivoluzione economica all’interno dell’industria. In questi giochi, i partecipanti possono accumulare guadagni reali sotto forma dicompletando missioni, raggiungendo obiettivi specifici o vincendo competizioni.Tra gli esempi più significativi di giochi basati su questo modello troviamo Axie Infinity e Decentraland, dove gli utenti gestiscono creature o terreni virtuali che possono essere comprati, venduti o scambiati in mercati reali.