Inchiesta Asl Pescara rimosso il presidente della coop sociale accusato di corruzione

Leggi su Citypescara.com

E’ statodall’incarico di“La rondine”, di Lanciano finito in prigione con l’accusa, da parteProcura di, di aver truccato un appalto da 11 milioni di euroAsl diper l’affidamento di residenze extra ospedaliere. L’uomo è stato sollevato dall’incarico rivestito fino a qualche giorno fa ai vertici, che conta circa 650 tra dipendenti e collaboratori e che opera in tutto Abruzzo e anche fuori regione. Al suo posto ora c’è Alberto Giuliani. “La Rondine”, i cui lavoratori si dicono scioccati ma anche preoccupati per le proprie sorti, fa sapere in una nota che continuerà ad operare regolarmente.Inoltre il Consorzio Sgs di Lanciano, che raggruppa 32inclusa “La Rondine”, ha inoltrato un documento al sostituto procuratore di, Anna Rita Mantini; al direttore generale Asl, Vincenzo Ciamponi; al direttore sanitario, Antonio Caponetti; al direttore amministrativo, Vero Michitelli e al dirigente Bandi e Avvisi Ufficio Gare, Vilma Rosa.