Il Parlamento Ue dà l'ok alla seconda commissione von der Leyen: appena 370 voti a favore, 282 i contrari

Lavon derpassa per una manciata dil’esame deleuropeo e dal 1 dicembre potrà iniziare il suo mandato quinquennale a Palazzo Berlaymont. I numeri dell’approvazione della nuova squadra mostrano chiaramente la debolezza e la spaccatura interna non solo all’assemblea di Strasburgo, ma anche ai singoli gruppi politici. La rieletta presidente dellaera considerata una figura non più spendibile da una fetta dell’aula, la sua maggioranzargata ai Verdi e, soprattutto, a Fratelli d’Italia ha scontentato gran parte delle formazioni centriste, così come defezioni si sono registrate a causa della decisione di nominare vicepresidenti esecutivi la socialista spagnola Teresa Ribera e, soprattutto, l’esponente di Fratelli d’Italia Raffaele Fitto.