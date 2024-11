Ilrestodelcarlino.it - “E’ il mio primo funerale di una influencer”: l’omaggio del prete per l’addio a Concetta Masotti

Bologna, 27 novembre 2024 – E perarrivò l’omelia funebre da. Del resto, proprio una persona influente è stata la madre di Danilo, il creatore degli Umarell, mancata ai suoi cari sabato scorso a 94 anni. Perché negli ultimi anni della sua vita è diventata un personaggio pubblico, testimonial di un’Italia sofferente di demenza senile. E questo grazie proprio a un’intuizione del figlio che iniziò a girare dei video in casa di riposo, per raccontare attraverso il loro dialogo molto particolare, una malattia che affligge tantissime persone, dando una rinnovata speranza e regalando preziosa vicinanza a tante famiglie che accudiscono i propri malati, anche come caregiver. “Questo è ilche celebro di un’- dice padre Francesco, dei Passionisti, parlando al centinaio di persone accorse, anche da altre città - e spero che questa funzione dipossa esercitarla dal Paradiso e intercedere col Padre”.