Ilfattoquotidiano.it - Danni agli impianti e case invase dai liquami per ottenere denaro: fermata la “banda dello spurgo”. Arrestate 13 persone

Si spacciavano per i lavoratori di una ditta di spurghi, ma danneggiavano intenzionalmente glifognari delle vittime per estorcere ingenti somme di. È una “” quella scoperta dalla procura di Roma. La Polizia ha arrestato 13accusate di far parte di un’organizzazione criminale dedita a estorsioni e truffe aggravate aidi cittadini, mentre un ulteriore componente risulta ancora ricercato. L’indagine è partita da 30 denunce che hanno portato alla luce un sistema ben organizzato.Cominciata nel 2022, l’inchiesta ha fatto emergere l’esistenza di un’azienda che, attraverso annunci online, proponeva interventi urgenti di manutenzione fognaria. Una volta intervenuti, gli operai richiedevano un anticipo di 500 euro, per poi peggiorare deliberatamente il problema, causando fuoriuscite diche invadevano interi appartamenti.