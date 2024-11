Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Girmay: "Buon 2024, ma ora la pressione su di me è cresciuta"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 27 novembre- Tra i migliori velocisti delc'è stato Biniam, nonostante la appena 5 vittorie a referto. Eppure, il peso specifico è tanto, perché 3 successi sono arrivati al Tour de France, con annessa maglia verde, e non senza rimpianti per la precedente avventura al Giro d'Italiaterminata a causa di una caduta. Se questi sono gli onori, gli oneri parlano di un 2025 in cui l'asticella dovrà giocoforza alzarsi. Le dichiarazioni diIntercettato ai microfoni di CyclingNews, l'eritreo ammette di sentire lasulle sue spalle. "So che qualcosa sta cambiando, ma so anche di avere attorno a me tante brave persone che mi aiuteranno a gestire al meglio la situazione. L'altro lato positivo è che ciò che ho raggiunto quest'anno mi ha dato tanta fiducia per il futuro.