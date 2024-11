Scuolalink.it - Certificazione informatica obbligatoria per il personale ATA: scadenze e requisiti

Leggi su Scuolalink.it

Con l’entrata in vigore del contratto CCNL 2019/2021, ilATA iscritto nelle graduatorie di terza fascia è obbligato a ottenere laInternazionale di Alfabetizzazione(CIAD) entro il 30 aprile 2025. Questa misura riguarda specifici profili professionali e rappresenta un requisito indispensabile per rimanere inseriti nelle graduatorie, fatta eccezione per i collaboratori scolastici. Chi non ottempererà all’obbligo verrà depennato dalle graduatorie di riferimento. Caratteristiche dellaCIAD Ladeve essere conforme agli standard europei e rilasciata da un ente accreditato presso ACCREDIA, l’ente nazionale per lae l’accreditamento. Essa garantisce la competenza e l’indipendenza degli organismi certificatori e deve essere in corso di validità al momento dell’inserimento in graduatoria.