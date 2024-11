Ilgiorno.it - Atti discriminatori, vertenza a colpi di denunce

Violenza di genere, non solo fisica in casa, ma anche giudiziaria sul posto di lavoro. I manager della IHI Charging Systems Italy di Cernusco Lombardone hanno denunciato per la seconda volta in pochi mesi una sindacalista della Fim Cisl e tre lavoratrici, tutte donne. L’accusa mossa nei loro confronti è quella di diffamazione. La loro colpa? "Secondo i vertici aziendali, aver portato presso l’ufficio di Parità della Provincia di Lecco queste lavoratrici e aver spiegato al sindaco di Cernusco Lombardone i motivi che ci avevano spinto advare un tavolo di conciliazione provinciale configurerebbe il reato di diffamazione", spiega Francesca Melagrana, la delegata sindacale querelata. Che svela: "Agli incontri c’erano anche uomini, tra dirigenti sindacali e un altro lavoratore; eppure, chissà come mai, hanno denunciato solo noi donne".