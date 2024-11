Secoloditalia.it - Viaggio a Morterone: il comune più piccolo d’Italia racconta perché col governo Meloni Bruxelles è più vicina

Da. Con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Sali lungo la strada stretta che si inerpica sul Resegone, affacciata su quel ramo del Lago di Como che volge a Mezzodì, e scorgi i pali del fotovoltaico che alimentano il borgo di 32 anime.piùè amministrato da Fratelliche qui ha raggiunto quasi il 70 per cento alle ultime elezioni amministrative. Grazie al Pnrr del, messo in atto dal nuovo vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto, il tenace sindaco Dario Pesenti ha ridato la vita a questa comunità.L’ha ricordato l’altro giorno il nostro presidente del Consiglio intervenendo all’Assemblea dell’Anci. “Rendere la pubblica amministrazione più capace e più efficiente per soddisfare le esigenze di famiglie e imprese” anche attraverso i comuni, che ricoprono un ruolo fondamentale per azzerare i divari ereditati dal passato.