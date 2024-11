Agi.it - Sequestrati al 'ras' del clan D'Amico beni per 6 milioni di euro

Leggi su Agi.it

AGI - La polizia a Napoli ha eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca diemesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale partenopeo su proposta del questore. I sigilli hanno riguardatonella disponibilità, anche attraverso familiari e prestanome, di Salvatore D', alias o' pirata, già sorvegliato speciale, ras dell'omonimo, noto anche come i Gennarella, già condannato per 416 bis e reati fine connessi. Ilè attivo nella zona Est di Napoli, in particolare nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, al Rione Villa e nelle aree limitrofe, e le sue casse sono alimentate da estorsioni, rapine, usura, danneggiamenti, minacce ai danni di imprenditori, commercianti, liberi professionisti e comuni cittadini, traffico di sostanze stupefacenti. Una cosca legata ai Mazzarella" attraverso anche il gruppo Luongo di San Giorgio a Cremano, e in lotta con i rivali Rinaldi e Reale.